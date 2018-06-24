وصول الامير وليام الى عمان في مستهل جولة في الشرق الأوسط

الاميران حسين ووليام في مطار ماركا شرق عمان الاحد في 24 يونيو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:18 24/06/2018 حدث بتاريخ: 18:18 24/06/2018

وصل الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الامير تشارلز إلى الأردن الأحد في مستهل رحلة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل كذلك اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وحطت طائرة الأمير في مطار ماركا (شرق عمان) عند الساعة 16,05 (13,05 ت غ). وكان في استقباله ولي العهد الامير حسين بن عبد الله، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

واستعرض الأمير وليام لدى نزوله من الطائرة التي كتب عليها "القوات الجوية الملكية" حرس الشرف الاردني بزي قوات البادية على الجانبين لتحيته.

ويلتقي دوق كامبريدج (36 عاما) في عمان ولي الامير حسين بن عبد الله (23 عاما) الذي تخرج من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا التي ارتادها وليام.

ومن المقرر ان يلقي الامير كلمة الأحد في مقر السفير البريطاني في عمان اثناء احتفال رسمي.

وسيزور غدا الاثنين مدينة جرش الأثرية (50 كلم شمال عمان) ويتجول بين آثار المدينة الرومانية فيما سيتابع عرضا على المسرح الروماني القديم، ويقابل اطفالا وشبان اردنيين وسوريين.

ويتوجه الأمير وليام الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، إلى إسرائيل مساء الاثنين ليبدأ زيارته التاريخية التي تشمل كذلك الضفة الغربية المحتلة.

وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.