العبادي والصدر يعلنان تشكيل "تحالف عابر للطائفية"

العبادي والصدر أثناء لقائهما في مدينة النجف

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:17 23/06/2018 حدث بتاريخ: 23:17 23/06/2018

أعلن رئيس الوزراء العراقي زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ومن المرجح أن يرفع هذا التحالف من أسهم العبادي في الحصول على ولاية ثانية كرئيس للوزراء.

وأوضح الصدر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي بمدينة النجف، تشكيل "تحالف عابر للطائفية" من خلال الاتفاق على برنامج جديد مع قائمة النصر، يتناول أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة المقبلة.

ونص الاتفاق في أهم بنوده على أن على الحكومة مواصلة مكافحة الفساد وتقديم من يثبت تورطه إلى العدالة، وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الدعم للقوات الأمنية.

كما ينص على أن تقدم الحكومة برنامجا اقتصاديا شاملا، وعلى حفاظ بغداد على علاقات متوازنة مع كافة الدول، والحفاظ على وحدة العراق وأراضيه.

وحسب الاتفاق، فإن "التحالف بين النصر وسائرون لايعني غلق الباب أمام الآخرين للانضمام إليه".

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، جاءت كتلة الصدر في المركز الأول، بينما حلت كتلة العبادي في المركز الثالث.

وفي أوائل يونيو أعلن الصدر وهادي العامري، الذي جاءت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان السبت يعني دخول الكتل الثلاث في تحالف واحد أكبر.