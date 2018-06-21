ترامب يستضيف العاهل الأردني الأسبوع المقبل

ملك الأردن عبد الله الثاني (أرشيف)

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:35 21/06/2018 حدث بتاريخ: 23:35 21/06/2018

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال البيت الأبيض الخميس إن الملك عبد الله والملكة رانيا سيزوران البلاد الاثنين.

وأوضح البيان أن الحليفين سيناقشان "الإرهاب والتهديد من إيران والأزمة في سوريا، والعمل على سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن العاهل الأردني سيلتقي خلال الزيارة عددا من مسؤولي الإدارة الأميركية، فضلا عن لقاءات يعقدها الملك عبد الله مع لجان الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب.