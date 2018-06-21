ملك الاردن يؤكد امام ميركل ان "لا سلام دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في عمان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:48 21/06/2018 حدث بتاريخ: 17:49 21/06/2018

اجرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في عمان، اكد خلالها الملك ان لا سلام في المنطقة دون حل عادل يقود الى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

والتقت ميركل العاهل الاردني في قصر الحسينية (غرب عمان) وادليا بتصريحات عقب مباحثات تركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال الملك "لا يمكن ان يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود الى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل".

وأكد ان "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيس في تعزيز جهود السلام استنادا إلى حل الدولتين".

من جهتها، قالت ميركل "لا يمكن الحديث عن الأردن دون الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصب في صميم مصالحه، لكن للأسف لم نر على مدار عدة سنوات تقدما فيها".

وأضافت "نحن جميعا نعرف أهمية ما يقدمه الأردن من آراء للتوصل إلى حل".

واستقبل الملك الثلاثاء في عمان صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ومحادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين معطلة منذ العام 2014.

وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتبع الاردن إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.

من جهة اخرى، اعلنت ميركل عن قرض الماني ميسر للمملكة بقيمة 100 مليون دولار، على ما افادت مراسلة فرانس برس.

وقالت ميركل للصحافيين "سنقدم (للاردن) قرضا ميسرا غير مشروط قيمته 100 مليون دولار لدعم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

وأضافت "نعلم ان الأوقات الحالية صعبة، وان نتيجة هذه الاصلاحات لا يمكن رؤيتها الا تدريجيا".

وشهد الاردن مطلع حزيران/يونيو الحالي إضرابا وتظاهرات احتجاجية استمرت أسبوعا ضد ارتفاع كلفة المعيشة ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وادت الاحتجاجات الى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتوقفت بعد تعهد خلفه عمر الرزاز سحب مشروع القانون، وهو ما فعله، ودراسة العبء الضريبي ككل للتخفيف على المواطنين.

واعربت ميركل عن تقديرها لما يقدمه الاردن للاجئين وقالت "نود أن نكثف تعاوننا على مساعدة اللاجئين، لكن دون أن نغفل المجتمعات الأردنية، فالأردنيون يطمحون أيضا لمستقبل أفضل، ويستحقون مستقبلا أفضل لهم ولأسرهم".

واشارت الى استضافة المملكة "لعدد هائل من اللاجئين السوريين، أكثر من مليون شخص (سوري)، وحوالى 200 ألف طالب بحاجة للدخول لمدارسكم، ما يرتب صعوبات كبيرة جدا على بلدكم".

وتقدم المانيا دعما للمملكة التي تستضيف اكثر من 650 الف لاجىء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب في بلدهم. في حين ان الاردن يقدر عدد السوريين على اراضيه بنحو 1,4 مليون شخص.

والتقت ميركل في قاعدة عسكرية جنودا المانا متمركزين في المملكة في اطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وقدمت شكرها للجنود قائلة ان "هذه المنطقة هي تقريبا امام بوابة بلدنا. وانتم تساهمون هنا في حماية أمننا (امن المانيا) وفي حفظ السلام".

وغادرت ميركل عمان مساء الخميس متوجهة الى بيروت لاستكمال جولتها في المنطقة.