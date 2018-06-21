المرصد السوري: نزوح آلاف المدنيين هرباً من قصف قوات النظام على جنوب سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:55 21/06/2018 حدث بتاريخ: 14:02 21/06/2018

نزح أكثر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاث الأخيرة داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا في جنوب البلاد مع تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "نزوح أكتر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاث الأخيرة مع تصعيد قوات النظام قصفها المدفعي والجوي على ريف درعا الشرقي وبلدات في ريفها الشمالي الغربي" في وقت أحصى مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 2500 شخصا حتى الأربعاء.