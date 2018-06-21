وفاة فلسطيني جرح خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة الشهر الماضي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:03 21/06/2018 حدث بتاريخ: 10:15 21/06/2018

اعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس وفاة فلسطيني اصيب بجروح في ايار/مايو الماضي برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات على طول السياج الفاصل بين اسرائيل والقطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، في بيان ان "الشاب محمد غسان أبو دقة استشهد في مستشفى مار يوسف مساء اليوم (الاربعاء) متأثراً بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس في 14 ايار/مايو الماضي".

وقتل 133 فلسطينيا برصاص اسرائيلي منذ بداية التظاهرات على طول الحدود بين اسرائيل وغزة في 30 آذار/مارس. ولم يقتل اي اسرائيلي.

وبلغت التظاهرات اوجها في 14 ايار/مايو يوم قتل 62 فلسطينيا على الاقل مع اقتراب آلاف منهم من السياج الحدودي الذي يفرض عليه الجيش حراسة مشددة. وكان الفلسطينيون يحتجون على نقل السفارة الاميركية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

وبررت اسرائيل ردها بضرورة الدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل.