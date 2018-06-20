التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن يعلن السيطرة على مطار الحديدة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:03 20/06/2018 حدث بتاريخ: 10:04 20/06/2018

أعلن ضابط كبير في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاربعاء ان القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

وفي شريط فيديو نشرته وكالة الانباء الاماراتية على حسابها على موقع تويتر الاربعاء قال العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن "تم (...) اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة الوية العمالقة وباسناد من قوات التحالف"، مشيرا انه "تم تطهير المطار بالكامل (من الحوثيين) والسيطرة عليه".