غرينبلات وكوشنر التقيا عاهل الاردن في مستهل جولة في المنطقة

كوشنر وزوجته ايفانكا ترامب اثناء احتفال تدشين السفارة الاميركية في القدس في 14 مايو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:14 19/06/2018 حدث بتاريخ: 19:17 19/06/2018

بحث صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات الثلاثاء مع الملك عبد الله الثاني في عمان عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وياتي لقاء كوشنر وغرينبلات مع العاهل الاردني عقب أقل من 24 ساعة على استقبال الملك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الاميركية تلقت فرانس برس نسخة عنه فان كوشنر وغرينبلات "اجتمعا اليوم (الثلاثاء) مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

واضاف انه تمت مناقشة "زيادة مجالات التعاون بين الولايات المتحدة والأردن، والقضايا الإقليمية، والوضع الإنساني في غزة، وخطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تصوغها حكومة الرئيس ترامب".

وأجرى الملك امس الاثنين مباحثات مع نتانياهو خلال زيارة زيارة قصيرة نادرة الى الاردن، واكد ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "استنادا الى حل الدولتين".

ووصل كوشنر غرينبلات الاردن في زيارة إلى المنطقة تشمل ايضا اسرائيل والسعودية وقطر ومصر.

ومحادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين معطلة منذ العام 2014.

واثار قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل غضبا واسعا في العالم العربي والاسلامي، ودفع الفلسطينيين لتجميد الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين ما يجعل من استئناف جهود السلام أمرا غير مرجح.

وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الخطة الأميركية لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي "مصيرها الفشل".

وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتبع الاردن إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.