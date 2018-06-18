وزير الخارجية التونسي الى ايطاليا الاربعاء

أشخاص في صفاقس التونسية يستقبلون في الرابع من يونيو جثث اقرائهم الذين غرقوا اثناء محاولتهم عبور المتوسط

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:33 18/06/2018 حدث بتاريخ: 20:34 18/06/2018

يتوجه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الاربعاء الى ايطاليا في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، وفق ما افادت الخارجية فرانس برس الاثنين.

وقال المكتب الاعلامي في الوزارة ان الزيارة تهدف الى "تعزيز العلاقات الثنائية".

واوضح مسؤول في الوزارة ان الزيارة تأتي بعد التصريحات الاخيرة لوزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الذي ندد بالمهاجرين التونسيين الذين يحاولون الوصول الى ايطاليا في شكل غير شرعي.

وباتت ايطاليا هذا العام اول شريك تجاري لتونس متقدمة على فرنسا وفق المرصد التونسي للاقتصاد الذي استند الى ارقام لصندوق النقد الدولي.

لكنها ايضا الوجهة الاولى لعدد متزايد من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين.

وتأتي هذه الزيارة ايضا في وقت تشهد الحكومة التونسية ازمة سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.