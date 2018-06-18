وفاة فتى فلسطيني متاثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:55 18/06/2018 حدث بتاريخ: 18:16 18/06/2018

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان فتى فلسطينيا توفي الاثنين متأثرا بجروحه التي اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع قبل ايام.

واعلن اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "استشهاد زكريا بشبش (13 عاما) متاثرا بجروحه التي اصيب بها في البطن من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج (وسط القطاع) قبل ايام".

ولم يكشف المتحدث بالتحديد متى اصيب الفتى.

وبذلك، يرتفع الى 132 عدد الفلسطينين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اواخر اذار/مارس الماضي.

وتصاعد التوتر منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.

وتبرّر اسرائيل افعالها بالدفاع عن حدودها خشية حصول تسلل جماعي وتتهم حركة حماس بالسعي الى استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.