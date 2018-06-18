مقتل عشرات المسلحين الموالين للنظام في ضربة جوية على شرق سوريا

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:12 18/06/2018 حدث بتاريخ: 16:13 18/06/2018

قتل أكثر من 50 مسلحاً غالبيتهم من المقاتلين الموالين لقوات النظام في ضربة جوية استهدفت ليلاً موقعاً عسكرياً في محافظة دير الزور في شرق سوريا، واتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة أميركية بتنفيذها، الأمر الذي نفاه الأخير.

وتُعد هذه الضربة من بين "الأكثر دموية" ضد مقاتلين موالين للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد هوية الطائرات التي نفذتها.

وتُشكل محافظة دير الزور مثالاً على تعقيدات النزاع السوري، إذ تشهد على عمليات عسكرية تنفذها أطراف عدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، كما تحلق في أجوائها طائرات لقوى متنوعة تدعم العمليات العسكرية ضد الجهاديين.

وأفاد المرصد السوري الاثنين بارتفاع حصيلة قتلى هذه الغارة الى "52 بينهم 30 مقاتلاً عراقياً على الأقل و16 من الجنسية السورية" بينهم عناصر من الجيش والمجموعات الموالية له.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 38 مسلحاً موالياً للنظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الغارة استهدفت رتلاً عسكرياً خلال توقفه عند نقطة تابعة لقوات النظام وحلفائها في بلدة الهري الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي والمحاذية للحدود العراقية.

وأسفرت الضربة عن اصابة آخرين بجروح وفق عبد الرحمن الذي أفاد عن نقل "البعض منهم إلى مدينة البوكمال القريبة وآخرين إلى العراق" المجاور.

وأفاد مراسل فرانس برس في مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار العراقية الاثنين، عن وصول جثث ثلاثة قتلى من شرق سوريا، ينتمون الى كتائب حزب الله العراقي.

واتهمت دمشق ليلاً التحالف الدولي بتنفيذ الضربة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن "التحالف الأميركي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية" في بلدة الهري "ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح".

وقال مصدر عسكري في دير الزور لفرانس برس الاثنين إن الضربة الجوية طالت "مواقع مشتركة سورية عراقية في منطقة الهري".

في المقابل، أكد المكتب الاعلامي للتحالف الدولي في رسالة عبر البريد الإلكتروني رداً على سؤال لفرانس برس أنه "لم تكن هناك غارات للولايات المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة".

ويسيطر مقاتلون موالون للنظام على بلدة الهري الواقعة جنوب خط فض الاشتباك الذي أنشأته موسكو وواشنطن تفادياً لأي تصعيد بين الطرفين والقوات المدعومة من قبلهما المنتشرة على طرفي نهر الفرات.

ولم يمنع هذا الخط الحوادث بين الطرفين.

وفي 24 أيار/مايو الماضي، قتل 12 مسلحاً موالياً للنظام، وفق حصيلة للمرصد، في ضربات جوية جنوب البوكمال. واتهمت دمشق التحالف الدولي بتنفيذها، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الأميركية حينها.

ويسيطر الجيش السوري ومقاتلون موالون له من جنسيات ايرانية وعراقية وأفغان ومن حزب الله اللبناني على الضفة الغربية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور الى جزئين. وتعرضت مواقع الجيش وحلفائه جنوب مدينة البوكمال خلال الأسابيع الماضية لهجمات عدة شنها التنظيم المتطرف انطلاقاً من نقاط تحصنه في البادية.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية (فصائل كردية وعربية) في معاركها ضد التنظيم المتطرف الذي تحاول طرده من آخر جيب يسيطر عليه شرق نهر الفرات.

وبالإضافة إلى الطائرات الروسية والسورية وتلك التابعة للتحالف، تشن القوات العراقية بين الحين والآخر ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور.

وشاركت فصائل من الحشد الشعبي العراقي الى جانب قوات النظام السوري في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور العام الماضي، وكان عناصرها من أولى القوات التي دخلت مدينة البوكمال بعد طرد الجهاديين منها.

وخسر التنظيم الجزء الأكبر من محافظة دير الزور في العام 2017، على وقع هجومين منفصلين، الأول قاده الجيش السوري بدعم روسي عند الضفة الغربية لنهر الفرات، والثاني شنته قوات سوريا الديموقراطية بدعم أميركي شرق الفرات.

وشنّ التحالف الدولي ضربات عدة ضد قوات النظام في المنطقة. وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية مقتل نحو مئة عنصر من القوات الموالية للنظام، بينهم روس، في ضربات شنها التحالف الدولي في شرق دير الزور.

وفي إطار المعارك المستمرة ضد آخر جيوب التنظيم المتطرف، وسعت قوات سوريا الديموقراطية نطاق عملياتها العسكرية مؤخراً لتشمل ريف الحسكة الجنوبي المحاذي لدير الزور.

وسيطرت تلك القوات الأحد على بلدة دشيشة التي كانت تعد معقلاً للتنظيم المتطرف في محافظة الحسكة وتقع على "ممر حيوي" كان يربط مناطق سيطرة الجهاديين في سوريا بتلك الموجودة في العراق.

وكتب بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي، على حسابه على تويتر "للمرة الأولى خلال أربع سنوات، لم تعد الدشيشة، بلدة شكلت معبراً سيء السمعة للسلاح والمقاتلين والانتحاريين بين العراق وسوريا، تحت سيطرة ارهابيي تنظيم الدولة الإسلامية".

وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يتواجد الا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.