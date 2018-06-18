طائرات إسرائيلية تغير على 9 أهداف في غزة

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:44 18/06/2018 حدث بتاريخ: 13:44 18/06/2018

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الأثنين عدة غارات على 9 مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تسعة أهداف عسكرية على أراضي قاعدتين عسكريتين ومصنع أسلحة لحركة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

وأوضح الجيش أن "الضربات كانت ردا على إطلاق طائرات ورقية ومتفجرة في اتجاه إسرائيل من غزة.

وافادت وكالة انباء "معا" الفلسطينية أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.