وزير البترول: تحريك أسعار الوقود سيوفر لمصر 50 مليار جنيه

وزير البترول المصري طارق الملا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:41 16/06/2018 حدث بتاريخ: 12:50 16/06/2018

قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم السبت إن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من يوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو تموز.

ورفعت مصر صباح يوم السبت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 بالمئة و50.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز ”دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا“.

وأضاف قائلا ”تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة“.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.