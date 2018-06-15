المرصد: قصف كثيف لقوات النظام على جنوب سوريا يسفر عن مقتل ستة مدنيين

مقاتلون من المعارضة السورية خلال عرض لاسلحتهم قرب مدينة درعا في 7 يونيو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:57 15/06/2018 حدث بتاريخ: 14:57 15/06/2018

قتل ستة مدنيين على الأقل في قصف كثيف نفذته قوات النظام الجمعة على محافظة درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، بعد ساعات من تهديد واشنطن دمشق باتخاذ "اجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد.

ويشهد الجنوب السوري، ويضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفاً لاطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ تموز/يوليو، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات استانا برعاية روسية وايرانية وتركية كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربعة في سوريا.

وأحصى المرصد الجمعة "مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان واصابة أكثر من ثلاثين آخرين جراء قصف عنيف نفذته قوات النظام على بلدتين على الأقل" في ريف درعا الشمالي الغربي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس فرانس إن "هذه الحصيلة هي الأعلى" منذ اعلان وقف اطلاق النار في المنطقة.

وتستقدم قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات عسكرية الى مناطق سيطرتها، تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة بحسب المرصد، في حال فشل مفاوضات تقودها روسيا.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع اسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق. ويتحدث محللون عن توافق اقليمي ودولي نادر على استعادة النظام لهذه المنطقة الاستراتيجية.

وتسيطر الفصائل المعارضة على سبعين في المئة من محافظتي درعا، مهد الاحتجاجات ضد قوات النظام، والقنيطرة المجاورة الحدودية مع اسرائيل.

ويأتي القصف الجمعة بعد ساعات من تحذير وزارة الخارجية الأميركية من "أن أي تحرك عسكري للقوات الحكومية السورية ضد منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا يهدد بتوسيع النزاع".

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت في بيان ليل الخميس الجمعة "نؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات صارمة ومناسبة رداً على انتهاكات الحكومة السورية في تلك المنطقة".

ويعد هذا التحذير الأميركي الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع. ويأتي بعد يومين من اعلان الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية الأربعاء عن "تواصل مستمر بين الروس والأميركيين والاسرائيليين" بشأن الجنوب.

وقال الأسد "نعطي المجال للعملية السياسية، إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة"، متهماً الأميركيين والاسرائيليين بالضغط على الفصائل المعارضة لمنع التوصل الى "حل سلمي".

واقترحت موسكو وفق ما قال الأسد اجراء "مصالحة" في المنطقة. وغالباً ما تقضي المصالحات التي ترعاها روسيا باخراج مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم الى مناطق الشمال مقابل دخول قوات النظام، على غرار ما جرى أخيراً في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

لكن قياديين في فصائل معارضة عدة أكدوا في وقت سابق رفضهم أي "مصالحة" مع النظام.

وأحصى المرصد في الأسابيع الثلاثة الأخيرة اقدام مجهولين على اغتيال 12 عضواً من "لجان مصالحة محلية" تضم وجهاء وشخصيات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة. ورجح عبد الرحمن ان يكون ذلك رداً على جهود يقومون بها للتفاوض مع النظام وتجنيب المنطقة هجوماً عسكرياً.