فرنسا تدرس عملية لإزالة الألغام في الحديدة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:13 15/06/2018 حدث بتاريخ: 13:18 15/06/2018

قالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الجمعة إن باريس تدرس تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت الوزارة إن باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة وليست جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية الذي بدأ هذا الأسبوع عملية للسيطرة على المدينة.

وكان مسؤول إماراتي أبلغ رويترز يوم الخميس بأن فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وإن معلومات المخابرات الإماراتية تشير إلى أن مقاتلي الحوثي، الذين يسيطرون على المدينة، زرعوا ألغاما في الميناء.