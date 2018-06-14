واشنطن تعلن شن غارة على موقع للقاعدة في غرب ليبيا

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:59 15/06/2018 حدث بتاريخ: 1:00 15/06/2018

أعلنت الولايات المتحدة الخميس انها شنت غارة جوية في غرب ليبيا ضد تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الاسلامي ما ادى الى مقتل احد عناصر هذا التنظيم المتطرف.

وافاد بيان للقيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم) ان الغارة "التي شنت الاربعاء على بعد نحو 80 كلم جنوب شرق مدينة بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، هدفت الى ضعضعة عمليات الجهاديين ومنعهم من التحرك".

واضاف البيان ان "أفريكوم بصدد تقييم نتيجة هذه الغارة".

وهي المرة الثانية التي يضرب فيها الجيش الاميركي تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الاسلامي" في ليبيا.

وفي 24 آذار/مارس الفائت قتل موسى ابو داود وهو قيادي جهادي كبير في غارة جوية قرب مدينة اوباري جنوب ليبيا.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 غرقت ليبيا في الفوضى وسط تنازع مجموعات مسلحة من جهة وسلطتين سياسيتين واحدة مقرها طرابلس العاصمة والثانية تسيطر على الشرق الليبي.