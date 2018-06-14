الرئيس اليمني في عدن للمرة الاولى منذ اكثر من عام

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:29 15/06/2018 حدث بتاريخ: 0:29 15/06/2018

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الخميس الى عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، في اول زيارة لليمن والمدينة الجنوبية منذ أكثر من عام.

وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" ان هادي المقيم في الرياض، يزور عدن من أجل "الاشراف" على العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ولم يقم هادي بأي زيارة علنية الى اليمن منذ أكثر من عام. وتعود آخر زيارة له الى عدن الى شباط/فبراير 2017، وفقا لمسؤولين في حكومته.

وشاب التوتر علاقة هادي بالامارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية والتي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب اليمن، قبل ان يزورها الثلاثاء ويلتقي مسؤوليها.

وبدأت القوات الموالية لحكومة هادي بمساندة قوات اماراتية الاربعاء هجوما واسعا تحت مسمى "النصر الذهبي" بهدف اقتحام مدينة الحديدة المطلة على البحر واستعادتها من ايدي المتمردين الحوثيين.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

وتمثل السيطرة على مدينة الحديدة في حال تحققت أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من ايدي الحوثيين في 2015.

وتبعد مدينة الحديدة نحو 230 كلم عن صنعاء.