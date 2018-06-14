تونسي موقوف في ألمانيا حاول "تصنيع سلاح بيولوجي مستخدما سم الريسين"

صورة التقطت في 12 يونيو 2018 تظهر عناصر من وحدة خاصة في الشرطة الالمانية في مدينة كولونيا في غرب ألمانيا بعد العثور على مواد سامة في داخل شقة رجل تونسي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:49 14/06/2018 حدث بتاريخ: 22:50 14/06/2018

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الخميس أنه يُشتبه بأن يكون رجل تونسي أوقف في ألمانيا، حاول تصنيع سلاح بيولوجي مستخدماً سمّ الريسين القاتل، لكنها اشارت الى انه لا يوجد ما يكفي من العناصر التي تتيح القول ما اذا كان ينوي الانتقال الى الفعل ام لا.

وأوقف الرجل البالغ 29 عاماً الذي تم التعرف عليه باسم سيف الله ه. بعد أن داهمت القوات الخاصة شقته في كولونيا الثلاثاء، حيث عثرت على "مواد سامة" غير معروفة، تبيّن لاحقا أنها الريسين.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان "ابتداء من منتصف ايار/مايو باشر سيف الله ه. التزود بالمعدات والمواد اللازمة لصنع الريسين. واشترى بشكل خاص من شركة تبيع بالمراسلة على الانترنت الف حبة من الريسين ومطحنة قهوة كهربائية".

وحتى الان فان الشخص متهم بانتهاك القانون الألماني حول حيازة الاسلحة الحربية، لكن مع عدم وجود عناصر ملموسة عن انتمائه الى مجموعة "ارهابية" فهو غير ملاحق بالاعداد لارتكاب اعتداء.

ويعتبر الريسين السم الاقوى نباتيا وهو اقوى بستة الاف مرة من السيانور.

مطلع حزيران/يونيو تمكن الشاب التونسي من صنع كمية غير معروفة ما دفع السلطات الالمانية الى التدخل لانها كانت تراقبه.

وأفادت صحيفة "بيلد" الأكثر قراءة في البلاد أن ألمانيا تلقت بلاغا عن المشتبه به من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) لكن مكتب الادعاء الفدرالي رفض التعليق على الأمر.

واعتقل الرجل مع شريكته التي اطلقت في وقت لاحق.

وكانت السلطات الفرنسية اعلنت في ايار/مايو افشال اعتداء بالمتفجرات او بالريسين في باريس. واعتقل شاب مصري في العشرين والتحقيق معه جار.

ولا تزال ألمانيا في حالة تأهب تحسبا لأي اعتداءات جهادية بسبب عدد الهجمات الكبير التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.

وقد نفذ أخطرها في كانون الاول/ديسمبر 2016، تونسي في الثالثة والعشرين من عمره هو انيس عامري الذي نفذ اعتداء بشاحنة على سوق للميلاد في برلين. وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن اثني عشر قتيلا.