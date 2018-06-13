اعتقال فلسطيني يشتبه انه تسبب بمقتل جندي اسرائيلي الشهر الماضي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 13/06/2018 حدث بتاريخ: 16:48 13/06/2018

أعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت" الاربعاء انه اعتقل فلسطينيا من مخيم الامعري للاجئين في مدينة رام الله بتهمة القاء حجر كبير أدى الى مقتل جندي اسرائيلي من الوحدات الخاصة في نهاية ايار/مايو الماضي.

وقال بيان صادر عن الجهاز انه "اعتقل بمساعدة الجيش اسلام يوسف ابو حميد (32 عاما )من سكان مخيم الأمعري في رام الله بعد ان اتضح من معلومات استخباراتية تم جمعها أنه مشتبه بإلقاء الصخرة في 24 ايار/مايو" التي ادت الى مقتل الجندي رونين لوبارسكي بعد يومين من ذلك.

وأضاف بيان الامن الداخلي "اتضح خلال التحقيقات ان إسلام ابو حميد ألقى الصخرة من سطح مبنى مجاور وبذلك أدى إلى مصرع الجندي".

ولم يورد جهاز الامن الداخلي في بيانه تاريخ اعتقاله.

لكن نادي الاسير الفلسطيني قال لفرانس برس "ان اسلام ابو حميد اعتقل الاربعاء السادس من حزيران/يونيو وهو موقوف في مركز التحقيق في المسكوبية في القدس ولم يسمح لمحامي الدفاع بلقائه".

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن وفاة السرجنت رونين لوبارسكي (20 عاما) من وحدة القوات الخاصة في السادس والعشرين من ايار /مايو بعد يومين على اصابته بحجر ثقيل على رأسه من قبل فلسطيني خلال عملية اعتقال جرت ليلا في مخيم الامعري.

وتابع بيان الامن الداخلي "ان اشقاء إسلام ابو حميد ينتمون إلى حركة حماس الإرهابية وقاموا سابقا بعدة عمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين إسرائيليين ومن بينهم ضابط الشين بيت نوعام كوهين.

وأكد الامن الداخلي ان "التحقيق مع المعتقل لا يزال مستمرا وامر حظر النشر الذي تم إصداره حول ذلك لا يزال قائما".

من جهتها، اشارت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الى سقوط جرحى في مخيم الامعري خلال مواجهات الاربعاء.

وقالت الجمعية انها تعاملت "مع ثمانية مصابين في مخيم الامعري سبعة منهم اصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي اثناء مواجهات الاربعاء عندما داهم الجيش المخيم" مضيفة "كما نقلت والدة المعتقل ابو حميد الى المستشفى جراء الاعتداء عليها بدفعها وضربها من قبل افراد الجيش واستنشاق الغاز".

من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اود ان اهنأ الجيش والشين بيت على العملية النوعية التي قاما بها" معتبرا انها تنفيذ "للوعد" الذي قطعه عند مقتل الجندي.

وداهم الجيش خلال الاسبوعين الماضيين مخيم الامعري عدة مرات واعتقل عددا من الشبان.

وتنفذ القوات الاسرائيلية مرارا عمليات دهم ليلية في مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتوقيف مشتبه بهم تتهمهم اسرائيل بممارسة انشطة وعمليات ضدها.

ويعيش في مخيم الأمعري نحو ستة آلاف فلسطيني بحسب تقديرات الامم المتحدة وشهد في الماضي اشتباكات عنيفة خلال عمليات دهم اسرائيلية.