زعيم التيار الصدري العراقي يعلن عن تحالف بين كتلتي سائرون والفتح

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:40 13/06/2018 حدث بتاريخ: 0:45 13/06/2018

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف بين سائرون،بزعامته، والفتح بزعامة مهدي العامري لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

واعتبر الصدر ،في مؤتمر صحفي عقده مع والعامري في النجف اليوم الثلاثاء ، حرق صناديق الاقتراع بأنه "جريمة نكراء"، مؤكدا أن له "موقف" سيعلنه بعد اعلان النتائج.

وأضاف الصدر "تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة والوطنية".

يشار إلى ان كتلة سائرون جاءت في المركز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الماضي حيث على 54مقعدا وحلت كتلة الفتح في المركز الثاني بحصولها على 47مقعدا، وجاءت كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث بحصولها 42مقعدا.