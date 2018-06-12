مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تأمل أن يعدل لبنان عن قرار تجميد إقامة موظفيها

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:49 12/06/2018 حدث بتاريخ: 15:59 12/06/2018

قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن المفوضية تأمل أن تسارع وزارة الخارجية اللبنانية بالعدول عن قرارها تجميد طلبات إقامة موظفيها.

وأمر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأسبوع الماضي بتجميد طلبات الإقامة متهما المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن أكثر من ربع عدد السكان. وتريد الحكومة اللبنانية أن يبدأ اللاجئون في العودة إلى بلادهم لكن الأمم المتحدة تقول إن الوضع ليس آمنا بعد لعودتهم.

وقال مسؤول لبناني بارز الشهر الماضي إن بيروت تعمل مع دمشق على ترتيب عودة آلاف اللاجئين الذين تقول إنهم يرغبون في العودة إلى سوريا.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية "نحن قلقون للغاية بشأن تجميد إصدار تصاريح إقامة للعاملين الدوليين في بيروت" وأضاف "نأمل أن يتغير قرار وزارة الخارجية دون إبطاء".

ويدعو الرئيس اللبناني ميشال عون لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطق في سوريا يصفها بالآمنة. وقال عون إن ذلك يتعين أن يحدث قبل التوصل إلى حل نهائي للحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال مؤتمر عن سوريا استضافه الاتحاد الأوروبي وشاركت الأمم المتحدة رئاسته في أبريل نيسان إن الأوضاع هناك ما زالت غير آمنة.

وقال ماهيسيتش "نحن لا نعارض العودة أو نثني الراغبين فيها عندما يعودون بناء على قرارهم الخاص واستنادا إلى اختيار مبني على معلومات".

وأضاف "في واقع الأمر يعود بعض الأشخاص. يتخذون قرارهم بأنفسهم ويعودون... وقد عززنا مساعداتنا في هذا المجال كذلك داخل سوريا حيث يمكننا مساعدتهم".

لكنه تابع أن القتال في سوريا تصاعد في عدد من المناطق في الأشهر القليلة الماضية "ونظرا للوضع بشكل عام، نحن لا نعتقد أن الظروف مواتية للعودة".