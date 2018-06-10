مجلس القضاء الأعلى العراقي يسمي قضاة للقيام بمهام مجلس المفوضين

مجلس القضاء الأعلى في العراق

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 1:37 11/06/2018 حدث بتاريخ: 1:37 11/06/2018

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المجلس عقد جلسة يوم الأحد شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

يأتي ذلك عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وأقر البرلمان يوم الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان ”جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.

وقال مجلس المفوضين التابع للمفوضية إنه سيطعن على ذلك القانون.

ووافق البرلمان على إعادة فرز الأصوات بعد يوم من قول رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حلت قائمته في المركز الثالث إن انتهاكات جسيمة وقعت مضيفا أن معظم اللوم يقع على مفوضية الانتخابات.

وقد تضعف هذه الخطوة موقف رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يعارض النفوذ الإيراني في العراق وفازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وعبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.