السعودية تعلن اعتراض صاروخ بالستي جديد اطلق من اليمن

صورة من فيديو نشره المتمردون اليمنيون في 27 مارس 2018 تظهر على ما يبدو إطلاق صاروخ بالستي في 25 مارس من العاصمة صنعاء

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:01 10/06/2018 حدث بتاريخ: 23:01 10/06/2018

أعلنت السعودية الاحد اعتراض صاروخ بالستي جديد اطلق من اليمن باتجاه أراضيها غداة مقتل ثلاثة مدنيين في جنوب المملكة إثر سقوط قذيفة أطلقها المتمردون الحوثيون.

وقالت قناة "الاخبارية" الحكومية في حسابها على تويتر "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان"، من دون تفاصيل اضافية.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر كثّف الحوثيون اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. ويعلن التحالف عادة اعتراض القوات للسعودية لهذه الصواريخ.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الحوثيين بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.

في 10 أيار/مايو دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات انذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية.

وقتل في جازان السبت ثلاثة مدنيين بعدما بعدما استهدف المتمردون اليمنيون المدينة الجنوبية بقذيفة، بحسب ما اعلن التحالف العسكري.

وكان عامل مصري قُتل في آذار/مارس الماضي في هجوم صاروخي للمتمردين على السعودية.

ويأتي اطلاق الصاروخ الجديد بينما تشهد محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر معارك بين المتمردين والقوات الحكومية التي تحاول الوصول الى ميناء مدينة الحديدة للسيطرة عليه.

وتسيطر القوات الحكومية على الشريط الساحلي غرب اليمن من الجنوب حتى مسافة 20 كلم من جنوب مدينة الحديدة التي تمر عبر مينائها معظم المساعدات الانسانية الموجهة الى ملايين السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وادى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.