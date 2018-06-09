مقتل مدنيين اثنين في السعودية اثر سقوط قذيفة اطلقها المتمردون من اليمن

العاصمة السعودية الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:08 09/06/2018 حدث بتاريخ: 23:04 09/06/2018

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية السبت عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة جازان في جنوب السعودية، اثر سقوط قذيفة اطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "في تمام الساعة الثانية و55 دقيقة من مساء اليوم، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان".