السعودية تستضيف اجتماعا الاحد حول الازمة الاقتصادية في الاردن

اردنيون يشترون ملابس مستعملة في وسط عمان في 8 يونيو 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:13 09/06/2018 حدث بتاريخ: 13:13 09/06/2018

تعقد السعودية والاردن والامارات والكويت الاحد المقبل اجتماعا في مدينة مكة المكرمة السعودية، لبحث الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن، بدعوة من العاهل السعودي.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق".

وبحسب البيان فإن العاهل السعودي اجرى اتصالات مع نظيره الاردني الملك عبد الله الثاني وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

واضاف البيان انه تم الاتفاق على عقد اجتماع الاحد في مدينة مكة المكرمة "لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

وشهد الاردن احتجاجات شعبية لم تشهدها المملكة منذ سنوات في العاصمة عمان محافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وادت هذه الاحتجاجات الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.

وتعهد رئيس الوزراء الاردني الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما ادى الى نزع فتيل الازمة.

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% لعام 2018.

ويعاني الاردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الاخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.