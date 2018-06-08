مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص اسرائيلي على حدود قطاع غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:26 08/06/2018 حدث بتاريخ: 20:33 08/06/2018

قتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة ليرتفع الى ثلاثة عدد القتلى الجمعة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

واعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الطفل هيثم الجمل (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق خان يونس".

واعلنت في بيان اخر مقتل فلسطيني رابع الا انها اعلنت بعد دقائق ان الطواقم الطبية "تمكنت من انعاش قلبه،الا ان حالته حرجة جدا".

وقبل ذلك، اعلنت الوزارة "استشهاد زياد البريم برصاص الاحتلال شرق خان يونس (جنوب القطاع)" كما اعلنت في بيان اخر "استشهاد عماد ابو درابي (26 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا (شمال)".

واصيب اكثر من 600 فلسطيني بجروح مختلفة بينهم نحو 120 اصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الجيش الاسرائيلي، بحسب نفس المصدر.

وتجمع الجمعة عدة الاف من الفلسطينيين على طول الحدود بين القطاع واسرائيل بناء على دعوة من الهيئة الوطنية العليا ل"مسيرات العودة وكسر الحصار" المشرفة على الاحتجاجات.

ومنذ 30 مارس/اذار الماضي تشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة واسرائيل مواجهات اسفرت عن مقتل اكثر من 125 فلسطينيا واصابة الالاف.

وبدأ الفلسطينيون بتنظيم هذه الاحتجاجات التي اطلقوا عليها اسم"مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة وكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.