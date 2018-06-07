المرصد: مقتل 17 مسلحا مواليا للنظام السوري بيد تنظيم داعش

صورة في 1 يونيو 2018 تظهر مباني مدمرة في منطقة تسيطر عليها المعارضة في محافظة درعا في جنوب سوريا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:38 07/06/2018 حدث بتاريخ: 22:40 07/06/2018

قتل مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية الخميس 17 مقاتلا مواليا للنظام السوري بينهم ستة جنود في هجمات مفاجئة في جنوب البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل تسعة مسلحين أيضا في الاشتباكات التي دارت في منطقة السويداء الصحراوية، بحسب المرصد ومقره لندن.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الهجمات هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث لم يرصد اي تواجد لمسلحي التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام.

وأوضح ان بين القتلى 9 مسلحين تابعين لميلشيات شيعية موالية لإيران بالاضافة لمقاتلين اثنين لم يتم التعرف على هوياتهما.

وبذلك، يرتفع الى 179 عدد قتلى القوات الموالية للنظام منذ 22 أيار/مايو الفائت. وقتل 89 جهاديا خلال الفترة ذاتها.

ومطلع الأسبوع الجاري، قتل 45 مسلحاً موالياً للنظام جراء هجمات شنها تنظيم الدولة الاسلامية على قرى في الضفة الغربية لنهر الفرات في شرق سوريا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "خلافته" المزعومة في سوريا والعراق في العام 2014 وسيطر على مساحات شاسعة في البلدين، لكنه فقد السيطرة على الغالبية العظمى من هذه الأراضي في هجمات منفصلة شنها النظام السوري بدعم روسي وأخرى شنها تحالف كردي عربي بدعم أميركي.

وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يتواجد الا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد. ولا تشكل هذه المناطق أكثر من 3 بالمئة من مساحة سوريا.