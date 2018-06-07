السعودية تصدر أحكاما بالاعدام على اربعة اشخاص بتهمة "التخابر مع ايران"

المحكمة العليا في الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:11 07/06/2018 حدث بتاريخ: 16:31 07/06/2018

أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على اربعة اشخاص لاتهامهم ب "التخابر" مع ايران، مشيرة انهم خططوا لاغتيال بعض الشخصيات، بحسب وسائل اعلام سعودية.

واوردت قناة الاخبارية التلفزيونية السعودية على موقعها الالكتروني "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخميس أحكاماً ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران".

وقالت القناة انهم قاموا بالتدرب " نظرياً وعملياً في معسكرات الحرس الثوري في إيران".

واضافت انهم خططوا "لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات".

ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل حول المدانين.

وكانت محكمة سعودية اصدرت في كانون الاول/ديسمبر 2016 حكما باعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب ايران.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الايرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على اعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض ايران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ اعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.