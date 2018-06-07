نتانياهو يحذر بأن نظام بشار الأسد "لم يعد بمأمن" من اي رد اسرائيلي

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:06 07/06/2018 حدث بتاريخ: 15:11 07/06/2018

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في لندن ان نظام بشار الاسد "لم يعد بمأمن" من أي رد اسرائيلي.

وصرح نتانياهو "على الاسد ان ينتبه الى انه مع انتهاء الحرب والقضاء على داعش فانه اذا دعا ايران او سمح لها بالقدوم بنية مهاجمة اسرائيل او تدميرها انطلاقا من الاراضي السورية، فلم يعد في مأمن ونظامه لم يعد في مأمن"، وذلك في كلمة أمام مركز "بوليسي اكستشينج" للابحاث السياسية في لندن.

وتابع نتانياهو "اذا أطلق النار علينا فسندمر قواته"، مضيفا انه تم "تبني مقاربة جديدة" في اسرائيل.

وشنت اسرائيل في العاشر من ايار/مايو الماضي عشرات الغارات الجوية على اهداف قالت انها ايرانية في سوريا مؤكدة انها ردا على اطلاق صواريخ ايرانية على القسم الذي تحتله من هضبة الجولان السورية.

وتابع رئيس الوزراء "اعتقد ان هناك مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها وعلى سوريا ان تفهم ان اسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري ايراني في سوريا ضد اسرائيل. ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات الايرانية بل على نظام الاسد ايضا".

وأضاف نتانياهو "اعتقد انه أمر أخذه جديا في الاعتبار".