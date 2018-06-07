الامارات تؤكد ان الدول الاربع المقاطعة لقطر لن تخفف ضغطها

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:39 07/06/2018 حدث بتاريخ: 14:48 07/06/2018

صرح مسؤول اماراتي كبير ان الدول العربية الاربع المقاطعة لقطر لا تنوي على الاطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة، بعد عام من بدء هذه الازمة الخليجية.

وفي تصريحات نشرتها الخميس صحيفة "ذي ناشيونال"، قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش ان "ازمة الثقة" مع قطر مستمرة وخصومها لا ينوون تغيير موقفهم منها.

وكانت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت فجأة علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة ب"دعم حركات ارهابية" والتقرب من ايران وتقويض استقرار المنطقة.

واكد قرقاش خصوصا ان قطر تعمل على "زعزعة نظام البحرين" و"ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية" وتقيم "منصات للتشجيع على حركات التمرد".

واكد ان قطر مخطئة اذا كانت تعتقد ان الولايات المتحدة او قوى اخرى ستفرض مصالحة في المنطقة.

وقال ان "الامر لن يمر بهذه الطريقة ويجب ان يجري داخل مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم الدول الخليجية الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان).

وتابع ان تطبيعا مع قطر لا يمكن ان يتم الا "بمراجعة سياسات (الدوحة) في ما يتعلق بدعم المتطرفين وزعزعة استقرار المنطقة".

وترفض قطر اتهامات خصومها وتقول انهم يسعون الى "فرض الوصاية" على سياستها الخارجية.