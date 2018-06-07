رئيس الوزراء الاردني المكلف يعلن انه سيتم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل

رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:13 07/06/2018 حدث بتاريخ: 14:23 07/06/2018

أعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز الخميس انه تم التوصل الى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي اثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ اسبوع.

وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين ردا على سؤال ان كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين الدستورية والمتوقع الاسبوع المقبل، قال الرزاز "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح انه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاسباب عديدة".

وأضاف "أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لانه يؤثر على الجميع".

وتابع الرزاز "ثانيا القانون لا يجب ان يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

وتشهد المملكة منذ أسبوع احتجاجات شعبية متواصلة اندلعت بشكل رئيسي ضد هذا المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال اقراره.