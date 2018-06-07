العراق يوجه ضربة جوية لتنظيم داعش داخل سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:49 07/06/2018 حدث بتاريخ: 12:04 07/06/2018

قال الجيش العراقي إنه وجه ضربة جوية لهدف تابع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا اليوم الخميس.

وأضاف الجيش في بيان أن مقاتلة إف-16 دمرت منطقة يسيطر عليها مقاتلون من التنظيم المتشدد.

ورغم الهزيمة الفادحة التي منيت بها الدولة الإسلامية في العراق فإنها لا تزال تشكل تهديدا على حدوده مع سوريا.

ووجهت القوات الجوية العراقية عدة ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام الماضي بموافقة الحكومة السورية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم.

ويتمتع العراق بعلاقات طيبة مع إيران وروسيا وهما الداعمان الأساسيان للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في بلاده. ويحظى العراق أيضا بدعم قوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتصارا نهائيا على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول، لكن التنظيم لا يزال يعمل من جيوب على طول الحدود مع سوريا ولا يزال ينصب كمائن ويشن عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق.

وعاد التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات منذ اضطر للتخلي عن هدفه بإنشاء دولة خلافة على أراض بالعراق وسوريا.