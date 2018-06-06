رفض طلب اطلاق سراح مبكر لعهد التميمي

عهد التميمي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:04 07/06/2018 حدث بتاريخ: 0:16 07/06/2018

اعلنت مجموعة دعم للصبية الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي التي ادينت بتهمة ضرب جنديين اسرائيليين، ان لجنة اسرائيلية رفضت طلب محاميتها باطلاق سراحها قبل اتمام عقوبتها.

وتبلغ عهد التميمي اليوم الـ17 من العمر وهي لفتت انظار العالم لدى بث شريط فيديو لها في كانون الاول/ديسمبر الماضي يظهرها وهي تضرب جنديين اسرائيليين قرب منزلها في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت واصدرت محكمة عسكرية حكما عليها بالسجن ثمانية اشهر اثر التوصل الى اتفاق بين المدعي العام والدفاع.

وتوضح محاميتها غابي لاسكي ان من المفترض ان تخرج في الثامن والعشرين من تموز/يوليو المقبل.

ورفضت لجنة الافراج المبكر الاسرائيلية طلب محاميتها بالافراج عنها حسب ما اعلنت متحدثة باسم لجنة دعم عهد التميمي.