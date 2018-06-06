الامم المتحدة: مصرع 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين في غرق زورق في خليج عدن
أعلنت وكالة الامم المتحدة للهجرة الاربعاء ان ما لا يقل عن 46 مهاجرا، يعتقد انهم من اثيوبيا، لقوا مصرعهم، واعتبر 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق زورقهم في خليج عدن قبيل بلوغه سواحل اليمن.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان ان طواقمها تمكنت من اسعاف المهاجرين الذين كتبت لهم النجاة ونجحوا بالوصول الى شاطئ الامان في اليمن، لكن العشرات من رفاقهم لم يسعفهم الحظ إذ "غرق 46 مهاجرا هم 37 رجلا وتسع نساء" في حين لا يزال هناك 16 آخرين في عداد المفقودين.