الامم المتحدة: مصرع 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين في غرق زورق في خليج عدن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:36 06/06/2018 حدث بتاريخ: 23:39 06/06/2018

أعلنت وكالة الامم المتحدة للهجرة الاربعاء ان ما لا يقل عن 46 مهاجرا، يعتقد انهم من اثيوبيا، لقوا مصرعهم، واعتبر 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق زورقهم في خليج عدن قبيل بلوغه سواحل اليمن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان ان طواقمها تمكنت من اسعاف المهاجرين الذين كتبت لهم النجاة ونجحوا بالوصول الى شاطئ الامان في اليمن، لكن العشرات من رفاقهم لم يسعفهم الحظ إذ "غرق 46 مهاجرا هم 37 رجلا وتسع نساء" في حين لا يزال هناك 16 آخرين في عداد المفقودين.