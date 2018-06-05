رئيس الوزراء المصري يتقدم باستقالة الحكومة لرئيس الجمهورية

رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:33 05/06/2018 حدث بتاريخ: 22:33 05/06/2018

تقدم رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل باستقالة حكومته الثلاثاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب بيان صادر عن المتحدث الرئاسي.

ولم يتضمن بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أية تفاصيل اخرى.

وتأتي الاستقالة بعدما أدى السيسي اليمين الدستورية امام مجلس النواب السبت الماضي لبدء ولايته الرئاسية الثانية.

وفي بيان لاحق من المتحدث الرئاسي قال راضي إن "الرئيس كلّف الحكومة (الحالية) بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".

وليس هناك ما يلزم الحكومة في الدستور المصري على التقدم بالاستقالة مع بدء فترة رئاسية جديدة ولكنه اجراء شكلي عادي.

وشهدت الحكومة الحالية اخر تعديل وزاري في شباط/فبراير 2017 حين وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جددا ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

وكان السيسي قد كلّف اسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية في 2015 بتشكيل الحكومة.