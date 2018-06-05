المرصد السوري: مقتل 45 مسلحاً موالياً للنظام في هجمات لتنظيم داعش في شرق سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:55 05/06/2018 حدث بتاريخ: 15:09 05/06/2018

قتل 45 مسلحاً موالياً للنظام جراء هجمات شنها تنظيم الدولة الاسلامية على قرى على الضفة الغربية لنهر الفرات في شرق سوريا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "يشن تنظيم داعش منذ الأحد هجمات على قرى تحت سيطرة قوات النظام ومسلحين موالين لها على الضفة الغربية لنهر الفرات، وتمكن من السيطرة على أربع منها" مشيراً الى "مقتل 45 من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية مقابل 26 من تنظيم داعش جراء معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين".