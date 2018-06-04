تونس تستغرب "بشدة" تصريحات وزير الداخلية الايطالي في شأن الهجرة

وزير داخلية ايطاليا الجديد ماتيو سالفيني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:59 04/06/2018 حدث بتاريخ: 20:00 04/06/2018

استدعت تونس الاثنين السفير الايطالي لديها وابدت له "استغرابها الشديد" لتصريحات ادلى بها وزير الداخلية الجديد ماتيو سالفيني الاحد في ملف الهجرة، وذلك تزامنا مع مصرع 48 مهاجرا اثر انقلاب مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وحذر سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي اصبح وزيرا للداخلية، الأحد خلال زيارة لصقلية من ان ايطاليا لا يمكنها ان تصبح "مخيم لاجئين لاوروبا" واعدا في المقابل ب"الحكمة" تفاديا لحوادث الغرق والحد من وصول المهاجرين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني الأحد بصقلية، والتي أشار فيها إلى أن +تونس، البلد الحرّ والديموقراطي لا يرسل الى إيطاليا أناسا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين+، تمّ اليوم الاثنين استدعاء السفير الإيطالي في تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استغراب تونس الشديد لمثل هذه التصريحات".

ولقي 48 مهاجرا حتفهم ليل السبت الأحد قبالة الشواطئ التونسية بينما كانوا يحاولون عبور البحر الابيض المتوسط، كما لقي تسعة اخرون المصير نفسه قبالة الشواطئ التركية بينما كانوا يحاولون ايضا العبور الى اوروبا.

وتمكن خفر السواحل التونسيون الاحد من انقاذ 68 شخصا من بينهم 60 تونسيا، وخمسة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واثنين من المغرب وليبيا.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيانها ان تصريحات الوزير الايطالي "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".

واضافت انه اثر هذا اللقاء "اتصل الدبلوماسي الإيطالي ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا في مجالات اختصاصه".