مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي لدى محاولته التسلل من غزة الى اسرائيل

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:09 04/06/2018 حدث بتاريخ: 14:12 04/06/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين انه قتل فلسطينيا اثناء محاولته اختراق السياج الامني من غزة والتسلل الى اسرائيل.

وقال الجيش في بيان انه "احبط محاولة تسلل من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية من قبل +ارهابيين+ اثنين فلسطينيين الحقا اضرارا بالسياج الامني وكانا مزوديين بفأس، واطلق النار باتجاههما مما ادى الى مقتل احدهما".

وبثت قناة الاقصى التابعة لحركة حماس شريط فيديو يظهر فيه خمسة شبان فلسطينين اجتازوا السياج الامني الحدودي شرق خان يونس وتوجهوا نحو نقطة عسكرية اسرائيلية كانت على ما يبدو خالية واضرموا النار فيها قبل ان يلوذوا بالفرار.

وقال شهود عيان "ان الجيش الاسرائيلي اطلق النار وقذيفة باتجاهم ، واصاب احدهم بالرصاص براسه وتم نقله من قبل الجيش الى داخل اسرائيل ."

وكتب في مطلع شريط الفيديو أن "مجموعة الشباب الثائر نفذ هذه العملية انتقاما لاستشهاد المسعفة رزان نجار التي استشهدت يوم الجمعة".

وقتلت المتطوعة في وزارة الصحة في غزة رزان نجار (21 عاما) في الأول من حزيران/يونيو برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس بجنوب غزة خلال احتجاجات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

بذلك، يرتفع الى 125 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اواخر اذار/مارس الماضي.