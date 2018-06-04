مصادر سعودية: الرئيس السوداني يلتقي الملك سلمان في جدة بعد غد الاربعاء

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:49 04/06/2018 حدث بتاريخ: 13:00 04/06/2018

أفادت مصادر سعودية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل الى جدة بعد غد الأربعاء في زيارة الى المملكة تدوم يومين .

وقالت المصادر لـ (د. ب. أ) اليوم الاثنين إن مباحثات الرئيس البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة مشاركة القوات السودانية في اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده الرياض .

وحسب المصادر ، يؤدي الرئيس البشير خلال زيارته للسعودية العمرة .

وتأتي زيارة الرئيس البشير الى المملكة بعد حوالي 10 أيام من ارسال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز ، مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد عبد الله العايش، إلى السودان ولقائه مع العديد من القادة.

ومنذ آذار/مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "الحوثي" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وعلت مؤخرا مطالبات في البرلمان السوداني بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع السودانية في الأيام الماضية أنها تُقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.