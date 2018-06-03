الجيش الاسرائيلي يقصف اكثر من 12 موقعا لحماس في قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:13 03/06/2018 حدث بتاريخ: 10:25 03/06/2018

اعلن الجيش الاسرائيلي الاحد ان طائرات حربية اسرائيلية قصفت اكثر من 12 موقعا لحماس في غزة ردا على اطلاق صواريخ على الدولة العبرية من القطاع الذي تسيطر عليها الحركة الاسلامية الفلسطينية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه "في سلسلة اولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية عشرة مواقع ارهابية في ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس الارهابية في قطاع غزة".

واضاف ان "من بين هذه الاهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس ومجمع عسكري".

واوضح البيان ان هذه الضربات الجوية جاءت ردا على اطلاق صواريخ ضد إسرائيل وعلى على "انشطة ارهابية مختلفة وافقت عليها ونظّمتها حماس خلال عطلة نهاية الاسبوع".

واشار الجيش الاسرائيلي الى سلسلة من محاولات شن هجمات ضد جنود على الحدود و"اضرار لحقت ببنى تحتية مرتبطة بالامن" وحرائق اضرمت على الاراضي الاسرائيلية بطائرات ورقية وبالونات.

وقال الجيش في بيان آخر، ان طائرة قامت بعد ساعات من سلسلة الغارات الاولى "بقصف خمسة اهداف في مجمع عسكري تابع للقوة البحرية لحماس في شمال قطاع غزة".

ولم يتحدث الجانب الفلسطيني على الفور عن وقوع ضحايا بعد الغارات الجوية.

واعلنت اسرائيل مساء السبت ان مقاتلين في قطاع غزة اطلقوا قذيفتين على الجنوب الاسرائيلي ما اثار مخاوف من تجدد التصعيد بعد ايام من التوصل الى اتفاق لوقف النار وضع حدا لاسوأ تصعيد شهده القطاع منذ حرب 2014.

واعترضت منظومة القبة الحديد الدفاعية الاسرائيلية احدى القذائف، ويُعتقد ان القذيفة الثانية لم تبلغ هدفها وسقطت داخل القطاع، بحسب الجيش.

واطلقت اربع قذائف على اسرائيل في وقت لاحق، في الساعات الاولى من الاحد، تم اعتراض ثلاث منها، حسب الجيش الاسرائيلي.

ولم يعلن اي فصيل فلسطيني مسلح مسؤوليته عن اطلاق هذه القذائف.