المعلم يقول إنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:28 02/06/2018 حدث بتاريخ: 15:31 02/06/2018

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم السبت إنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في جنوب البلاد مضيفا ”نحن لم ننخرط بعد بأي مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب“.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ولكن عملية التفاوض لم تبدأ.

وتابع ”الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب إعادة اعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها“، في إشارة إلى مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.