مسؤول: إيران تدعم الجهود الروسية لجعل جنوب سوريا تحت سيطرة الجيش
نقلت صحيفة شرق الإيرانية عن علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله يوم السبت إن إيران ليس لديها مستشارين عسكريين في جنوب سوريا مضيفا أن طهران تدعم الجهود الروسية لجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري.
وقال للصحيفة ”قلنا من قبل إنه ليس هناك وجود لمستشارين عسكريين إيرانيين في جنوب سوريا ولم نشارك في عمليات في الآونة الأخيرة“.
وأضاف ”ندعم بشدة الجهود الروسية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود السورية الأردنية وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري“.