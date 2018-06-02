مسؤول: إيران تدعم الجهود الروسية لجعل جنوب سوريا تحت سيطرة الجيش

علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:12 02/06/2018 حدث بتاريخ: 15:12 02/06/2018

نقلت صحيفة شرق الإيرانية عن علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله يوم السبت إن إيران ليس لديها مستشارين عسكريين في جنوب سوريا مضيفا أن طهران تدعم الجهود الروسية لجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري.

وقال للصحيفة ”قلنا من قبل إنه ليس هناك وجود لمستشارين عسكريين إيرانيين في جنوب سوريا ولم نشارك في عمليات في الآونة الأخيرة“.

وأضاف ”ندعم بشدة الجهود الروسية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود السورية الأردنية وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري“.