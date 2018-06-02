صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الاسرائيلي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:40 02/06/2018 حدث بتاريخ: 13:40 02/06/2018

قتل فلسطيني حاول دهس جنود اسرائيليين بسيارته في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة السبت، بحسب ما أعلن الجيش.

وأوضح الجيش في بيان ان ايا من جنوده لم يصب بجروح بينما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس ان المهاجم فلسطيني.

وقال البيان ان "ارهابيا على متن عربة حاول دهس قوات اسرائيلية ردت بفتح النار عليه ما أدى الى مقتله".

في 16 اذار/مارس قتل فلسطيني جنديين اسرائيليين دهسا بسيارته واصاب اثنين آخرين بجروح.

كما قُتلت الجمعة مسعفة فلسطينية واصيب نحو مئة شخص برصاص وقنابل الغاز التي اطلقها الجيش الاسرائيلي في عاشر يوم جمعة من الاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.