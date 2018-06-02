العاهل السعودي يعين وزيرا جديدا للعمل ويروج للثقافة وحماية البيئة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:22 02/06/2018 حدث بتاريخ: 13:22 02/06/2018

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا جديدا للعمل يوم السبت وقرر إنشاء هيئات حكومية جديدة للترويج للثقافة وحماية البيئة فيما تسعى المملكة إلى التحديث وتوفير فرص عمل للشباب.

وأصدر الملك سلمان أوامر ملكية نشرتها وسائل الإعلام الحكومية شملت تعيين رجل الأعمال أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية ليحل محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.

وحصول مئات آلاف السعوديين العاطلين عن العمل على وظائف يمثل تحديا كبيرا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية في أكبر مصدر للنفط في العالم إذ بلغت نسبة البطالة 12.8 في المئة.

وقال مسؤول كبير بوزارة العمل لرويترز إن الدولة الخليجية، التي كافحت لسنوات من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها، تهدف إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى تسعة في المئة.

وينبع اختيار الراجحي، وهو رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية وسليل ملياردير مصرفي إسلامي، من اتجاه أوسع للاستفادة من القطاع الخاص في شغل المناصب الحكومية العليا ومن بينها وزير الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع.

وقال ستيفن هيرتوج من كلية لندن للاقتصاد إن هذه الخطوة قد تهدف أيضا إلى إعادة بناء الثقة في مجتمع الأعمال الذي أحبطته الوتيرة السريعة لبعض الإصلاحات الاقتصادية وأثارته حملة لمكافحة الفساد العام الماضي.

وخلال الحملة على الفساد، احتجزت السلطات عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال لشهور في فندق ريتز كارلتون في الرياض. وأطلقت السلطات سراح معظمهم بعد التوصل إلى تسويات مع الحكومة.

ويحاول ولي العهد الإصلاحي تنويع أكبر اقتصاد في العالم العربي بعيدا عن صادرات النفط ويسعى لانفتاح أنماط الحياة السائدة في السعودية من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة والترويج للترفيه في المملكة المحافظة.

وعين الملك سلمان أيضا الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وكان يشغل في السابق منصب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جرى تقييد سلطاتها قبل عامين في إطار إصلاحات أوسع.

* الثقافة والبيئة

أنشأت الأوامر الملكية وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة لجذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه في داخل المملكة وسط عجز الموازنة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وعين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة. وكان قد عين في أبريل نيسان في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة التي تأسست حديثا.

ويتولى الأمير بدر بالفعل عددا من المناصب الرفيعة إذ يتولى منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية ويتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية.

كما أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأمر بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها وأمر بالموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) التي ترتبط بوزارة الثقافة.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية خرائط على تويتر تظهر المحميات الست التي أنشأتها الأوامر الملكية من أجل ”تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها وتنشيط السياحة البيئية“ وتغطي نحو 265 ألف كيلومتر مربع.

وباتت محميات الخنفة والطبيق وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى محمية الملك سلمان بن عبد العزيز بينما أصبحت المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية تسمى محمية الأمير محمد بن سلمان.

وعين العاهل السعودي أيضا عددا من نواب وزراء الداخلية والاتصالات والنقل والطاقة وعين رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.