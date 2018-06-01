مقتل فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:06 01/06/2018 حدث بتاريخ: 21:10 01/06/2018

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ان مسعفة فلسطينية قتلت برصاص الجيش الاسرائيلي في احتجاجات قرب الحدود مع اسرائيل شرق خان يونس في يوم الجمعة العاشر للاحتجاجات.

وقال اشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهدت المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث اصيبت برصاصة في الصدر اثناء قيامها بدورها الانساني في اسعاف المصابين".

واوضح القدرة ان رازان اصيبت برصاصة قاتلة "بينما كانت مع طواقم المسعفين تقوم باسعاف ونقل المصابين والجرحى وهي ترتدي معطفها الابيض المميز للمسعفين في كل العالم".

واضاف "ندين استهداف المسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتقصد قتلهم لتعطيل عملهم وواجبهم الانساني".