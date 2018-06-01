مقتل 12 من حركة "الشباب" في ضربة اميركية في الصومال

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:51 01/06/2018 حدث بتاريخ: 21:00 01/06/2018

قتل 12 من جهاديي حركة الشباب الاسلامية الصومالية الخميس في ضربة جوية شنها الجيش الاميركي في اطار الهجوم الذي يقوده على هذه المجموعة وفق ما اعلنت القيادة الاميركية في افريقيا الجمعة.

وقال الجيش الاميركي في بيان ان الضربة شنت على بعد حوالى خمسين كلم جنوب غرب مقديشو من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية عن العملية.

واكد عدم مقتل اي مدني.

واضاف ان "القوات الاميركية ستواصل اللجوء الى كل التدابير المسموح بها والمناسبة لحماية المواطنين الاميركيين واحتواء التهديدات الارهابية".

وهذه الضربة الاميركية هي الحادية عشرة منذ بداية العام على الجهاديين الشباب الذين يحاولون منذ 2007 اسقاط الحكومات الصومالية المتتالية المدعومة من المجتمع الدولي.