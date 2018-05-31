ولي عهد أبوظبي يصل موسكو في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:03 31/05/2018 حدث بتاريخ: 22:03 31/05/2018

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الخميس، إلى موسكو في زيارة لروسيا الاتحادية.

ويلتقي محمد بن زايد خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد يضم الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما يضم الوفد خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعضد حارب مغير الخييلي سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية.