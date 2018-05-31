مباحاثات رفيعة المستوى بين مصر والأردن

وزير الخارجية المصري سامح شكري

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:21 31/05/2018 حدث بتاريخ: 20:22 31/05/2018

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، اجتماعا في القاهرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ورئيسي مخابرات البلدين، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فقد بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.



وبحثا أيضا المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، والأوضاع في العراق واليمن، هذا إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.