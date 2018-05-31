الصليب الأحمر: نرسل جراحين ومستلزمات طبية إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:28 31/05/2018 حدث بتاريخ: 11:40 31/05/2018

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنها سترسل فريقين جراحيين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.

وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء".

وأضاف أن 13 ألفا أصيبوا منذ بدأت الاحتجاجات في 30 مارس آذار.