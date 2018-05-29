الحريري يقوم بزيارته الثانية الى السعودية منذ استقالته المفاجئة

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:36 30/05/2018 حدث بتاريخ: 0:55 30/05/2018

توجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء الى السعودية للمرة الثانية منذ استقالته المفاجئة التي أعلنها من الرياض العام الماضي.

وأعلن الحريري استقالته من منصبه في خطاب تلفزيوني من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أثار تكهنات عن احتجازه هناك رغما عن ارادته.

وعاد الحريري عن استقالته في الشهر التالي بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه رئاسة الحكومة لمرة ثالثة هذا الشهر بعد اول انتخابات نيابية في لبنان منذ تسع سنوات.

وقال مكتبه في بيان الثلاثاء إن "الرئيس المكلف سعد الحريري توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر بضعة أيام".

وهي الزيارة الثانية للحريري الى الرياض منذ استقالته المفاجئة بعد رحلة سابقة في شباط/فبراير الماضي.

وأنهى الحريري قبل سفره استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

وخسر تيار المستقبل الذي يترأسه الحريري ثلث مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة في 6 ايار/مايو مقابل مكاسب حققها حزب الله مع حلفائه.

ويتولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية منذ كانون الاول/ديسمبر 2016، وشكّل اول حكومة له عام 2009 واستمرت حتى 2011.